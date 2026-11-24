Integrantes de Grupo VIDA realizan excavaciones en las dunas del ejido Salitrillo, donde fueron localizados nuevos puntos de inhumación clandestina.

VIESCA, COAHUILA.- Dos nuevas fosas clandestinas fueron localizadas por integrantes del colectivo Grupo VIDA en las dunas del ejido Salitrillo, donde ya suman cuatro puntos positivos de inhumación clandestina dentro del mismo predio.

El hallazgo amplió el área de búsqueda en un terreno donde previamente habían sido detectados otros dos sitios con posibles restos humanos.

Tras confirmar las nuevas ubicaciones, los integrantes del colectivo iniciaron las excavaciones para recuperar los restos sepultados y diversos fragmentos óseos que permanecían expuestos sobre la superficie.

Óscar Sánchez Viesca, integrante de Grupo VIDA, informó que el área de intervención fue delimitada en un perímetro de seis metros de largo por cuatro de ancho, espacio destinado a facilitar las maniobras de excavación y las labores de arqueólogos y antropólogos forenses.

La recuperación de los indicios se realiza mediante procedimientos técnicos para garantizar su adecuado levantamiento, embalaje y posterior análisis pericial.

Las jornadas de búsqueda continuarán en los alrededores de las dunas, ante la posibilidad de localizar más puntos de inhumación clandestina en el terreno.

Cada fragmento óseo recuperado será sometido a estudios especializados para establecer su origen y determinar si corresponde a alguna persona reportada como desaparecida.

Los restos y materiales óseos serán trasladados al Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), donde especialistas realizarán análisis genéticos y antropológicos para avanzar en su identificación.

Los resultados permitirán buscar posibles coincidencias con los registros de personas desaparecidas y, en su caso, contribuir a la identificación y restitución de los restos a sus familiares.

Mientras tanto, Grupo VIDA mantendrá las labores de exploración en el ejido Salitrillo, donde los cuatro puntos positivos mantienen abierta la búsqueda de más evidencias de entierros clandestinos.