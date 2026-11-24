MONCLOVA, Coah.- Dos vehículos terminaron con daños materiales tras protagonizar un choque en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Francisco I. Madero, uno de los puntos de mayor circulación vehicular de Monclova.

El percance ocurrió la tarde de ayer martes y fue protagonizado por una camioneta Ford Expedition, color negro, y un automóvil Kia, color rojo, cuyas unidades colisionaron en la intersección.

Tras el impacto, elementos de Control de Accidentes se movilizaron hasta el sitio para tomar conocimiento de los hechos, revisar las condiciones de los vehículos involucrados y recabar la información necesaria.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y determinaron turnar el caso al Departamento de Seguridad Pública, instancia donde se dará seguimiento al procedimiento administrativo para establecer la responsabilidad del conductor señalado como presunto responsable.

De acuerdo con la información disponible, el accidente no dejó personas lesionadas ni consecuencias adicionales, por lo que el saldo se limitó a los daños ocasionados a ambas unidades.

Los datos recabados por las autoridades servirán para determinar quién deberá responder por las afectaciones materiales derivadas de la colisión.

El percance generó la intervención de las corporaciones correspondientes en una de las principales intersecciones de la ciudad, donde la circulación vehicular exige precaución por parte de los automovilistas.