MONCLOVA, Coah.- Una mujer de aproximadamente 50 años terminó inconsciente sobre el suelo de una frutería de la zona centro, luego de sufrir un repentino desvanecimiento que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Seguridad Pública Municipal.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas de ayer, en un establecimiento ubicado sobre la calle Morelos, cerca del área de descarga, donde la mujer cayó inesperadamente ante la mirada de clientes y trabajadores.

La situación generó alarma entre las personas presentes, quienes, al percatarse de que no reaccionaba, solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después, socorristas de la Cruz Roja arribaron al establecimiento para brindarle los primeros auxilios y evaluar sus condiciones de salud.

Durante la valoración, los paramédicos confirmaron que la paciente aún presentaba signos vitales, por lo que procedieron a estabilizarla y preparar su traslado a un centro hospitalario.

Una vez controlada la situación, la mujer fue llevada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para recibir atención especializada.

Al lugar también acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y atendieron el reporte.

Mientras se desarrollaban las maniobras de auxilio, trabajadores y testigos colaboraron para facilitar las labores de los socorristas.