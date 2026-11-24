FRONTERA, Coah.- Con un cuchillo en mano, un delincuente sometió a una empleada de una tienda de conveniencia de la colonia Morelos para despojarla de cinco mil pesos en efectivo y varias cajetillas de cigarros, durante un asalto registrado la noche de ayer.

El sujeto llegó al establecimiento y, después de observar los movimientos de la trabajadora, esperó el momento para acercarse y sacar un arma blanca con la que la amenazó directamente.

Ante el riesgo de resultar lesionada, la empleada no tuvo otra alternativa que entregar el dinero que se encontraba en la caja registradora.

El asaltante aprovechó la intimidación para apoderarse también de varias cajetillas de cigarros, mercancía que tomó antes de abandonar el negocio.

Con el botín en su poder, salió del establecimiento y huyó por las calles de la colonia Morelos, sin que pudiera ser interceptado.

El atraco dejó a la trabajadora expuesta a una situación de peligro, luego de que el responsable utilizara un cuchillo para someterla y conseguir el efectivo.

Tras el reporte de los hechos, autoridades municipales y elementos de la Fiscalía General del Estado fueron señalados como las corporaciones que no lograron ubicar ni detener al presunto responsable.

El monto del efectivo robado fue estimado en cinco mil pesos, además de las cajetillas de cigarros sustraídas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los trabajadores de establecimientos comerciales, quienes quedan expuestos a amenazas directas durante este tipo de atracos.

Hasta la información proporcionada, el responsable continuaba sin ser detenido.