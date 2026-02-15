Carambola en Monclova: dos vecinas atropelladas

MONCLOVA, COAH.— La presunta falta de precaución de una conductora provocó una carambola que terminó con dos vecinas atropelladas y varios vehículos dañados durante la noche del viernes, generando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades en calles de la colonia Obrera Sur.

El percance se registró alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Secundaria 5 y Estándar 2, donde, de acuerdo con el peritaje preliminar, una camioneta Honda BR-V gris, conducida por Martha Arroyo, de 60 años, no respetó el señalamiento de alto e invadió la vía preferencial.

Tras ello, la unidad impactó una camioneta Suzuki Ertiga color naranja, manejada por Carlos Reyna, que circulaba con preferencia de paso hacia el poniente. Por la fuerza del golpe, el vehículo responsable siguió su trayectoria sin control y chocó contra la parte trasera de una Toyota Avanza gris que se encontraba debidamente estacionada.

El segundo impacto proyectó la unidad estacionada hacia el frente, alcanzando a dos peatones que caminaban por la zona. Las lesionadas fueron identificadas como Alicia Hernández, de 54 años, y María Cristina Iracheta, de 58, quienes presentaron diversos golpes tras el incidente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención pre hospitalaria, estabilizar a ambas mujeres y trasladarlas a un hospital de la localidad para su valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área para evitar otro percance y facilitar las maniobras de auxilio, mientras peritos de tránsito realizaron el levantamiento de evidencias para deslindar responsabilidades.

La conductora señalada como presunta responsable fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente, mientras se cuantifican los daños materiales derivados de la carambola.