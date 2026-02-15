Bomberos controlan incendio en vivienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización por parte de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró la tarde de ayer en la colonia Asturias, luego de que vecinos reportaron un incendio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Melquiades y Silvestre Flores, donde inicialmente se temía que hubiera personas atrapadas.

Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, unidades de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública se desplazaron de inmediato al sitio. A su llegada, los rescatistas confirmaron que el fuego consumía una vivienda con un acumulador al encontrar diversos objetos que alimentaron las llamas. Por fortuna, no había nadie en la casa.

El humo denso que salía por puertas y ventanas alertó a los habitantes del sector, quienes temían que las llamas se extendieran a viviendas contiguas debido a la cercanía entre construcciones. Los bomberos desplegaron líneas de ataque y realizaron maniobras de enfriamiento, logrando controlar el incendio antes de que se propagara.

Durante varios minutos, el personal trabajó en la remoción de montones de desperdicios y en la eliminación de puntos calientes ocultos entre la basura acumulada, evitando una posible reactivación del fuego.

Una vez controlada la emergencia, personal de Protección Civil acordonó el área y determinó la clausura preventiva del inmueble para reducir riesgos y evitar nuevos incidentes.