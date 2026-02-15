Detienen a hombre ebrio por disturbios en Clínica 7 de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre en estado de ebriedad fue detenido durante la madrugada luego de provocar disturbios en el exterior del área de urgencias del , donde molestaba e insultaba a familiares de pacientes, generando tensión y la movilización de elementos preventivos.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles De la Fuente y bulevar Harold R. Pape, a las afueras de la Clínica 7 del IMSS donde el individuo comenzó a alterar el orden mientras varias personas esperaban información médica de sus familiares.

De acuerdo con los reportes, el sujeto llegó al acceso principal y empezó a provocar discusiones, lanzar insultos y gritos contra quienes se encontraban en el sitio.

Vigilantes del hospital intentaron controlarlo en un primer momento, pero al notar su conducta agresiva solicitaron apoyo de la Policía Preventiva.

Tras recibir el llamado, oficiales municipales acudieron de inmediato y confirmaron que el hombre se encontraba alterado y profiriendo amenazas verbales, por lo que procedieron a asegurarlo mediante protocolos de control para evitar que continuara con los disturbios.

Una vez sometido, fue trasladado a la comandancia municipal, donde quedó bajo resguardo por varias horas por la falta administrativa de alterar el orden público.

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, aunque sí momentos de nerviosismo entre familiares de pacientes y personal de seguridad.

Asimismo, reiteraron el llamado a respetar las áreas médicas y evitar conductas que afecten la tranquilidad en espacios de atención de emergencias.