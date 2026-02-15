Hombre ebrio causa disturbios en carnicería Progreso: Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre en estado de ebriedad terminó tras las rejas luego de protagonizar un altercado con empleados y clientes de la Carnicería Progreso, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal la tarde de este sábado.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas sobre la avenida Chapultepec, cuando trabajadores del establecimiento solicitaron apoyo a las autoridades al reportar a un sujeto que se encontraba molestando a quienes realizaban sus compras.

De acuerdo con los afectados, el individuo llegó bajo los efectos del alcohol y comenzó a comportarse de forma intransigente, lanzando insultos y provocando a clientes y personal. Al pedirle que se retirara del lugar para evitar problemas, el hombre reaccionó con mayor agresividad.

Tras el reporte, oficiales municipales asignados a la unidad 277 se trasladaron al sitio para ubicar al señalado. Sin embargo, al arribar, el sujeto ya se había retirado e intentaba escapar caminando por el puente de la Progreso.

Los uniformados implementaron un rápido recorrido y lograron interceptarlo a la altura del cruce con la avenida Constitución, donde fue asegurado sin mayores incidentes, luego del señalamiento directo de los empleados afectados.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó bajo arresto por una falta administrativa. Su situación sería definida por el juez calificador en turno.