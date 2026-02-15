Choque entre Chevy y Tsuru causa congestión en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La circulación se vio interrumpida la tarde de ayer en la colonia Azteca, luego de registrarse un choque entre dos vehículos compactos en el cruce de las calles Tizoc y la avenida Huemac, movilizándose autoridades al lugar.

De acuerdo con el informe de las autoridades viales, en el percance participaron un automóvil Chevrolet Chevy y un Nissan Tsuru color blanco, los cuales colisionaron en plena intersección por causas que quedaron sujetas al peritaje correspondiente.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas en medio del cruce, lo que provocó congestionamiento momentáneo y obligó a otros conductores a desviar su trayecto mientras se solicitaba el apoyo de las corporaciones.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento, abanderar el área y levantar el croquis del percance, además de coordinar el retiro de los vehículos involucrados.

Paramédicos fueron requeridos de manera preventiva; sin embargo, tras la revisión de los tripulantes se confirmó que no presentaban lesiones de consideración, reportándose únicamente daños materiales en las carrocerías.

Los involucrados fueron llevados a la Comandancia Municipal, en donde tratarían de llegar a un acuerdo para el pago de los daños.