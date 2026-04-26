Fabián Villastrigo sufre lesiones tras derrapar en Frontera

El conductor del vehículo ligero terminó con múltiples lesiones, principalmente en el rostro.

FRONTERA, COAH.– Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar mientras circulaba presuntamente en estado de ebriedad sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la empresa Joyson Safety System, durante la tarde de ayer.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por la zona detectaron la presencia del hombre tirado sobre el pavimento junto a su motocicleta, por lo que de inmediato dieron aviso a los números de emergencia. La rápida movilización permitió la llegada de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera, quienes brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

El lesionado se identificó como Fabián Villastrigo, de 35 años de edad, quien presentaba múltiples contusiones, principalmente en el rostro y diversas partes del cuerpo, derivadas del impacto contra el asfalto tras perder el control de la unidad.

Acciones de la autoridad

Elementos de Control de Accidentes también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Trascendió que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, lo que habría influido directamente en el percance.

Tras ser estabilizado, el motociclista fue trasladado a un hospital de la localidad para una valoración médica más completa, mientras que su vehículo fue asegurado.

Impacto en la circulación

El incidente provocó momentánea afectación en la circulación, mientras se llevaban a cabo las maniobras de auxilio y retiro de la unidad siniestrada.