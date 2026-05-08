Motociclista y acompañante lesionados en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La tarde de ayer se registró un aparatoso accidente vial en uno de los cruces más peligrosos del oriente de la ciudad, dejando como saldo a un motociclista y su acompañante lesionados, luego de ser violentamente embestidos por un automóvil cuando circulaban sobre la avenida Las Torres, en la colonia 288.

El fuerte percance ocurrió en el cruce con la avenida Adolfo López Mateos, donde, de acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de la motocicleta intentaron atravesar la arteria vial presuntamente antes de que cambiara la luz del semáforo, siendo impactados por un vehículo que circulaba con vía libre sobre López Mateos.

Tras el brutal golpe, ambos tripulantes salieron proyectados varios metros sobre el pavimento, generando momentos de tensión entre automovilistas y vecinos del sector, quienes rápidamente solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, quienes, pese a la magnitud del accidente, sobrevivieron milagrosamente y fueron estabilizados en el sitio antes de ser trasladados para su valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar la culpabilidad de ambos conductores involucrados en el percance.

El tráfico en la zona permaneció parcialmente afectado durante varios minutos mientras las autoridades efectuaban las diligencias y retiraban las unidades siniestradas.