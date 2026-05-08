Abuelita se lesiona tras caída en su hogar en Monclova

MONCLOVA COAH.-Una abuelita que se encontraba tranquilamente en su domicilio de la colonia Tecnológico se vio interrumpida luego de lesionarse tras sufrir una aparatosa caída que la dejó imposibilitada para levantarse por sus propios medios.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Indianápolis número 1217, donde habita sola Santa Monita, de 79 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, la adulta mayor realizaba actividades cotidianas cuando perdió el equilibrio y cayó de su propia altura dentro del inmueble.

El fuerte estruendo alertó a vecinos del sector, quienes al saber que la mujer no contaba con compañía decidieron actuar de inmediato. Temiendo que se encontrara herida o inconsciente, solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia a través del sistema de auxilio.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, así como elementos de la Policía Preventiva, quienes se entrevistaron con residentes cercanos para obtener información y poder ingresar al domicilio.

Tras lograr el acceso, los socorristas localizaron a la mujer tirada en el interior de la vivienda y procedieron a brindarle atención prehospitalaria. Luego de estabilizarla, fue colocada en una camilla y trasladada en ambulancia al hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de consideración.

Una persona cercana acudió posteriormente al nosocomio para permanecer al pendiente de la adulta mayor durante su atención.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta ante situaciones similares, especialmente cuando se trata de personas de edad avanzada que viven solas, ya que una rápida reacción puede marcar la diferencia en una emergencia.