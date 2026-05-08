Menor agredido por adolescentes en Monclova

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de la colonia Colinas de Santiago se vio interrumpida la noche del jueves, luego de que un menor de apenas 11 años de edad fuera violentamente agredido por varios adolescentes que lo señalaron de haber robado un balón, provocándole lesiones que ameritaron atención médica y traslado hospitalario.

El afectado fue identificado como Edwin Mateo, quien presentó golpes en el brazo derecho y en el pecho tras el ataque ocurrido cerca de las 22:00 horas sobre la calle Minas de la Trinidad, cuando regresaba a su domicilio.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio menor, varios jóvenes le cerraron el paso para reclamarle presuntamente el robo de un balón edición especial del Mundial. La discusión subió rápidamente de tono y derivó en insultos, empujones y agresiones físicas.

Durante el altercado, uno de los adolescentes tomó un vaso de aluminio y comenzó a golpear al niño en distintas partes del cuerpo, dejándolo lesionado y en estado de crisis nerviosa.

Como pudo, Edwin escapó corriendo hasta llegar a su vivienda, donde pidió ayuda a sus familiares y narró lo sucedido. Sin embargo, minutos después el conflicto volvió a encenderse cuando el padre de uno de los presuntos agresores arribó al domicilio del menor con actitud intimidante, generando temor entre los presentes.

Ante el riesgo de que la situación terminara en una riña mayor, familiares solicitaron la presencia de elementos de la Policía Preventiva, quienes acudieron para controlar los ánimos y evitar más violencia.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al menor lesionado y posteriormente lo trasladaron al hospital Amparo Pape para una valoración médica especializada.

Las autoridades ya tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades entre los involucrados.