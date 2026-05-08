´Frunce´ taxista auto en choque

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución de un taxista provocó un accidente vial la mañana de este viernes sobre el bulevar Harold R. Pape, dejando como saldo daños materiales de consideración y la movilización de autoridades municipales.

El accidente ocurrió en el bulevar Harold R. Pape

El percance ocurrió a la altura del cruce con la calle Matamoros, uno de los puntos con mayor circulación vehicular en la ciudad, donde el conductor de un taxi terminó impactándose contra la parte trasera de un automóvil particular.

De acuerdo con los primeros reportes, Esteban conducía un Chevrolet Aveo color blanco habilitado como taxi de la línea Taxi Plus, marcado con el número económico 08, desplazándose con dirección hacia el sur sobre la principal arteria de Monclova.

Sin embargo, al no conservar la distancia adecuada entre vehículos, terminó estrellándose por alcance contra un Dodge Attitude color gris, manejado por Alberto, quien redujo la velocidad metros antes del cruce.

El fuerte golpe provocó daños visibles en la parte trasera del automóvil afectado, mientras automovilistas que pasaban por el lugar disminuían la marcha para observar el percance, ocasionando momentáneo congestionamiento vial.

Tras el accidente, el conductor afectado solicitó la intervención de las autoridades, arribando elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, pese a la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de rescate.

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.