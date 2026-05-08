Hombre es encontrado con lesiones en su casa en Monclova

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de la colonia Ramos Arizpe se vio interrumpida la tarde de este viernes, luego que un hombre fue encontrado lesionado al interior de su domicilio en la colonia Ramos Arizpe, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades preventivas al sur de la ciudad.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 15:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle 19 número 1613, donde Rolando Contreras, de 34 años de edad, fue localizado tirado dentro del baño de la propiedad con visibles lesiones en el cuello y las muñecas.

De acuerdo con los primeros reportes, fue el cuñado del afectado quien realizó el hallazgo al ingresar al domicilio y percatarse de las condiciones en las que se encontraba el hombre. Al observar que presentaba heridas y permanecía inmóvil en el piso, solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de auxilio mediante el Sistema Estatal de Emergencias.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de Cruz Ámbar, quienes brindaron las primeras atenciones al lesionado para valorar su estado de salud y lo trasladaron de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, mientras elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para integrar el informe policial y esclarecer cómo ocurrieron las lesiones que presentaba el hombre.