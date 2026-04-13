Se estrellan camionetas

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte accidente sacudió la noche de ayer sobre el bulevar Benito Juárez, luego que dos vehículos protagonizaran un violento encontronazo que dejó como saldo una persona lesionada y severos daños materiales.

El percance se registró en el cruce del bulevar Benito Juárez y la avenida Acereros, donde, por causas que ya son investigadas, un automóvil Audi color ocre de reciente modelo y una camioneta Honda gris terminaron impactándose de manera aparatosa.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El estruendo del choque alertó a automovilistas y vecinos del sector, lo que derivó en la rápida movilización de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron los primeros auxilios a uno de los involucrados, mismo que presentaba lesiones tras el impacto. Su estado de salud no fue precisado, aunque fue estabilizado en el lugar.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento de lo ocurrido, acordonando el área para evitar otro percance y realizando el peritaje correspondiente que permitirá esclarecer la mecánica del accidente.

Ambas unidades resultaron con daños de consideración, evidenciando la fuerza del impacto en este conflictivo cruce, donde no es la primera vez que se registran hechos de este tipo.

La circulación se vio afectada durante varios minutos, generando caos vial mientras se llevaban a cabo las maniobras de auxilio y retiro de los vehículos siniestrados.

Serán las autoridades quienes determinen la responsabilidad de los conductores, una vez concluidas las diligencias correspondientes.