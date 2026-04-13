Julia Marisol Rodríguez atropellada en El Campanario: buscan al responsable

MONCLOVA, COAH.– Una noche de terror se vivió en la colonia El Campanario, donde una mujer fue brutalmente atropellada por un conductor que, lejos de auxiliarla, emprendió la huida, provocando minutos después otro accidente antes de escapar a pie.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas sobre la calle Ramos Flores, cuando Julia Marisol Rodríguez, de 30 años y originaria de la colonia de Chinameca, llegaba al domicilio de su hermana. Apenas descendía de su vehículo cuando fue sorprendida por una camioneta que circulaba a exceso de velocidad.

El impacto fue seco y violento. La mujer salió proyectada contra el pavimento, quedando tendida con diversas lesiones, lo que generó escenas de angustia entre familiares y vecinos que presenciaron el hecho.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a la clínica 86 del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

El responsable del atropello

Mientras tanto, el responsable, a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado blanca, huyó del lugar presuntamente acompañado de su padre, intentando evadir la acción de la justicia.

Sin embargo, su intento de escape se vio frustrado parcialmente, ya que metros adelante, sobre la avenida Las Torres, perdió el control del volante y terminó impactándose contra el camellón central, dejando la unidad con severos daños.

A pesar del segundo percance, el sujeto descendió del vehículo y continuó su fuga a pie, logrando desaparecer entre las calles del sector antes de la llegada de las autoridades.

Acciones de las autoridades

Elementos de Control de Accidentes y corporaciones municipales desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar al responsable, sin que hasta el momento se haya logrado su captura.

El caso ya es investigado, mientras la víctima permanece hospitalizada, convirtiéndose en una más de las consecuencias de la irresponsabilidad al volante que, por fortuna, no cobró otra vida.