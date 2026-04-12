Accidente en carretera 57: cinco lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una maniobra temeraria estuvo a punto de terminar en tragedia la noche de ayer sobre la carretera federal número 57, en el tramo Monclova–Sabinas, donde un fuerte choque seguido de volcadura dejó como saldo cinco personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 14, cuando un automóvil MG color negro, en el que viajaban José Luis Esquivel Navarro junto a su madre, Yolanda Silva Navarro, circulaba de sur a norte. De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor intentó realizar un retorno en "U" sin las debidas precauciones, invadiendo la trayectoria de otro coche.

Fue en ese instante cuando un MG deportivo color gris, que circulaba con vía libre, se impactó de lleno contra la unidad negra. Tras el brutal encontronazo, el vehículo gris salió proyectado fuera de control y terminó volcando en repetidas ocasiones sobre la carpeta asfáltica, generando momentos de pánico entre automovilistas que transitaban por la zona.

El conductor del automóvil gris y otros dos tripulantes resultaron lesionados tras la aparatosa volcadura, mientras que madre e hijo también sufrieron golpes considerables a causa del impacto inicial.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), así como de Cruz Roja, se movilizaron rápidamente al sitio para brindar atención prehospitalaria a los cinco lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos, realizando el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras la circulación se vio parcialmente afectada durante las labores de auxilio y retiro de las unidades siniestradas.