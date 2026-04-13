Acaba cumpleaños en batalla campal

MONCLOVA, COAH.– Lo que prometía ser una noche de celebración acabó en un violento desorden que dejó a un hombre lesionado y una vivienda hecha un caos en la colonia Las Misiones, donde Nataly celebraba sus 33 años rodeada de familiares y amigos. Entre música, bebidas y convivencia, todo parecía transcurrir con normalidad... hasta que estalló el conflicto.

¿Cómo ocurrió la riña?

De acuerdo con versiones de los presentes, una discusión entre varios invitados subió rápidamente de tono, pasando de palabras a golpes en cuestión de segundos. La situación se tornó incontrolable cuando los involucrados comenzaron a agredirse con botellas y objetos al alcance, desatando el pánico entre quienes nada tenían que ver en el pleito.

Acciones de la autoridad

En medio del caos, uno de los asistentes resultó con lesiones de consideración, por lo que fue sacado del lugar y trasladado por sus propios medios a un hospital antes de que arribaran los cuerpos de emergencia.

Tras el reporte, elementos de Seguridad Pública y agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al sitio; sin embargo, al llegar solo encontraron rastros del enfrentamiento: muebles movidos, botellas rotas y un ambiente tenso que evidenciaba la magnitud de la riña. Los responsables ya se habían dado a la fuga.

Consecuencias del altercado

La fiesta fue cancelada abruptamente, dejando a la anfitriona con daños materiales y una amarga experiencia que distó mucho de ser una celebración. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y no descartan posibles sanciones, mientras se investiga lo ocurrido para dar con los responsables del altercado.