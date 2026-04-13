En la 57 dormita y vuelca; dos lesionados

RAMOS ARIZPE, COAH.– Un descuido que duró apenas unos segundos estuvo a punto de costar la vida a dos hombres, luego de que el conductor de un vehículo compacto dormitara al volante y terminara volcado fuera de la carretera federal número 57.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 103, donde un automóvil JAC en color blanco quedó fuera de la carpeta asfáltica tras perder el control a gran velocidad, generando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades federales.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, de 43 años, viajaba con rumbo a Saltillo acompañado de un joven de 23 años. Sin embargo, durante el trayecto, el cansancio lo venció y cerró los ojos por unos instantes, suficientes para que el vehículo se desviara violentamente del camino.

La unidad salió de la cinta asfáltica y terminó entre la terracería, con visibles daños tras el percance que pudo haber terminado en tragedia.

El accidente ocurrió en el kilómetro 103 de la carretera federal 57, donde un vehículo JAC volcó tras perder el control.

Paramédicos acudieron de inmediato al sitio para brindar atención a los ocupantes, quienes presentaban dolor en la zona cervical derivado del fuerte impacto. Tras ser estabilizados, ambos fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde quedaron bajo observación médica.

Paramédicos atendieron a los ocupantes del vehículo, quienes presentaron dolor cervical tras el impacto.

En el lugar, elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, se solicitó una grúa para retirar la unidad siniestrada y trasladarla a un corralón.

La Guardia Nacional aseguró el área y se realizó el retiro del vehículo siniestrado.

Autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a no conducir cansados, ya que un segundo de distracción o fatiga puede desencadenar accidentes de consecuencias fatales.