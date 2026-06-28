Accidente en Monclova: un lesionado en el bulevar Juárez

MONCLOVA, COAH. - Una persona resultó lesionada en un fuerte accidente vial ocurrido la noche del sábado en el cruce del bulevar Juárez y la calle Guanajuato, en la colonia Los Pinos, considerado por los vecinos como uno de los puntos de mayor riesgo para la circulación.

En el incidente estuvieron involucrados una camioneta Hummer color oro, conducida por un adolescente, y un automóvil Dodge H10 color blanco, cuyo conductor resultó herido tras el impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al automovilista herido, quien fue evaluado en el sitio debido a las lesiones sufridas durante la colisión.

Elementos de Control de Accidentes también se desplazaron al cruce para realizar el peritaje correspondiente, recopilar evidencias y determinar la mecánica del choque.

Las autoridades establecerán, basándose en las investigaciones y el peritaje, la responsabilidad del conductor que presuntamente causó el accidente.

El incidente generó afectaciones temporales en la circulación mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y la remoción de los vehículos involucrados.