Falla mecánica provoca choque en Monclova

MONCLOVA COAH.-Una falla mecánica en la rótula de un automóvil provocó un aparatoso accidente vial la tarde del viernes sobre la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia La Barrera, donde una mujer resultó lesionada y tres vehículos terminaron con daños.

De acuerdo con el reporte, la conductora Gema Guadalupe García manejaba un automóvil Mazda 3, modelo 2011, color celeste, sobre la avenida Adolfo López Mateos en dirección de poniente a oriente.

Al tomar una ligera curva, la unidad sufrió una falla en la rótula, lo que ocasionó que la conductora perdiera el control del vehículo e invadiera el carril contrario, donde se impactó contra un automóvil Volkswagen Jetta que circulaba en sentido de oriente a poniente.

Tras el primer choque, el Mazda giró y se proyectó contra un Ford Mustang negro que se encontraba estacionado sobre la misma avenida. Finalmente, la unidad terminó su trayectoria al estrellarse contra la barda del estacionamiento de la maquiladora Aramark.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a Gema Guadalupe García, quien presentó lesiones y fue trasladada a una institución médica para su valoración.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para establecer el deslinde de responsabilidades.