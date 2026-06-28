Accidente entre Mazda y Toyota deja pérdidas totales en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Como pérdida total fueron declarados un Mazda y una Toyota luego de verse involucrados en un fuerte choque en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Zacatecas, cuando un saltillense al volante del auto se ´voló´ la luz roja del semáforo, la tarde de este sábado.

El percance movilizó a oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Miguel García, originario de la capital del estado, conducía un automóvil Mazda 3, color blanco, e intentó atravesar el bulevar sin percatarse de que el semáforo le marcaba el alto. Al cruzar la calle Zacatecas fue impactado por una camioneta Toyota color arena, conducida por Germán Zertuche, quien circulaba con preferencia de paso al contar con la luz verde del semáforo.

La fuerza del encontronazo provocó severos daños en la carrocería del lado izquierdo del automóvil Mazda, mientras que la camioneta también presentó afectaciones materiales de consideración en la parte frontal. A pesar de la magnitud del accidente, ninguno de los conductores resultó con lesiones que ameritaran la intervención de cuerpos de auxilio, por lo que todo quedó únicamente en daños materiales.

Tras concluir las diligencias, los oficiales ordenaron el apoyo de una grúa para retirar ambas unidades de la circulación, ya que fueron declaradas como pérdida total, y trasladarlas a un corralón, donde permanecerían mientras se determinan las responsabilidades correspondientes y se resuelve la reparación de los daños.