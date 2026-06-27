Mujer se quita la vida en su hogar en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El fallecimiento de mujer de 47 años generó una movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio la mañana de este sábado en la colonia San Miguel, donde fue localizada tras quitarse la vida.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 06:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Ciruelos, luego que Juan Ignacio, de 51 años y pareja sentimental de Angélica, solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre declaró que durante la noche ambos sostuvieron una discusión relacionada con la visita inesperada de una ex pareja. Posteriormente, él se retiró a descansar, mientras su mujer permaneció en otra área de la vivienda, presuntamente, ingiriendo bebidas alcohólicas.

Al despertar, comenzó a buscar a Angélica por el domicilio pero al llegar a la puerta que da al patio, descubrió el cuerpo suspendido del ama de casa, por lo que de inmediato llamó al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y, tras valorar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública acordonaron el área para permitir el trabajo de agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena y el aseguramiento de indicios.

¿Qué declaró la pareja de Angélica?

Algunos vecinos comentaron que la pareja mantenía discusiones frecuentes y señalaron que, presuntamente, la mujer enfrentaba problemas de adicción; sin embargo, esas versiones no han sido confirmadas por las autoridades y forman parte de las líneas de investigación.

Acciones de la autoridad

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán establecer la causa del fallecimiento. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y será la autoridad ministerial la que determine las circunstancias en las que ocurrió el deceso.