Accidente en Monclova deja un lesionado y daños materiales

MONCLOVA, COAH.— Un presunto desacato a la luz roja del semáforo provocó un fuerte accidente la noche del sábado en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Juárez, considerado uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad. El percance dejó un lesionado que no requirió hospitalización y daños materiales de consideración.

El choque ocurrió minutos antes de las 23:00 horas, lo que movilizó a elementos de Seguridad Pública, oficiales del Departamento de Control de Accidentes y paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron la emergencia y realizaron maniobras para restablecer la circulación.

El accidente en Monclova

De acuerdo con el reporte oficial, Paul, de 23 años, conducía una camioneta Jeep Wrangler color negro sobre el bulevar Juárez con dirección al poniente. Al llegar al cruce con el bulevar Harold R. Pape, presuntamente continuó su marcha cuando el semáforo cambiaba a rojo, invadiendo la vía de preferencia.

En ese momento fue impactado por un automóvil Chevrolet Sonic color gris, conducido por Juan, de 49 años, quien circulaba hacia el norte sobre el bulevar Harold R. Pape con el derecho de paso.

La fuerza del impacto proyectó ambas unidades hacia el camellón central. El Chevrolet Sonic volvió a chocar contra la estructura divisoria, mientras que la Jeep Wrangler sufrió daños severos en la parte frontal y lateral, quedando ambos vehículos prácticamente inutilizables.

Investigaciones tras el choque

Tras el percance, ambos conductores aseguraron haber cruzado con la luz verde. Debido a las versiones contradictorias, agentes de Control de Accidentes solicitaron las grabaciones del sistema de videovigilancia C2. La revisión preliminar indicó que el conductor de la Jeep Wrangler presuntamente ignoró la señal roja del semáforo, por lo que sería señalado como el probable responsable.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al conductor del Chevrolet Sonic en el lugar. Pese a la magnitud del choque, no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital. Los daños materiales fueron estimados en varios miles de pesos.