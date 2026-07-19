Fallece Pablo Quintero en accidente automovilístico en Frontera

La muerte de Pablo Quintero García en un accidente carretero ocurrido en Frontera conmocionó a familiares, compañeros de Tecnotrim y vecinos del sector sur de Monclova.

La muerte de Pablo Quintero García, ampliamente conocido como "Pablo Colerín", dejó un profundo sentimiento de tristeza entre habitantes del sector sur de Monclova y trabajadores de la empresa Tecnotrim, luego de que el pasado viernes perdiera la vida en un accidente automovilístico ocurrido en el municipio de Frontera.

De acuerdo con la información disponible, el joven viajaba en su automóvil sobre la carretera federal 30, en el tramo San Buenaventura-Frontera, cuando por causas no precisadas impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tras el fuerte choque, el vehículo volcó y Pablo Quintero García falleció en el lugar del accidente.

Su partida generó numerosas muestras de pesar entre quienes lo conocieron. En Tecnotrim era apreciado por sus compañeros de trabajo, donde laboraba en el área de empacado y era recordado por su carácter alegre, su disposición para ayudar y el trato amable que mantenía con quienes convivían con él.

Fuera de su jornada laboral, Pablo también era reconocido por su espíritu de trabajo. Cada fin de semana apoyaba a su padre en un puesto de venta de hot dogs ubicado en el cruce de las calles Obrero Unido y José María Pino Suárez, en la colonia Mezquital, actividad con la que contribuía al sustento familiar.

Su fallecimiento impactó especialmente a vecinos de las colonias Praderas Primer Sector, Praderas Segundo Sector, Otilio Montaño, Calderón, Las Ramos, Colinas de Santiago y otros sectores del sur de Monclova, donde era una persona ampliamente conocida y estimada.

Más allá del accidente, quienes lo recuerdan coinciden en destacar a un joven trabajador, emprendedor y comprometido con su familia, cuya ausencia deja un vacío entre amigos, vecinos y compañeros que hoy lamentan su inesperada partida.