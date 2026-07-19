Alarman ataques con armas de aire

MONCLOVA, COAH.– En menos de un mes, al menos tres hechos violentos relacionados con el uso de armas de aire comprimido fueron documentados en Monclova y Frontera, entre ellos personas lesionadas y un asalto a una tienda de conveniencia, lo que ha encendido la alerta sobre el riesgo que representan este tipo de artefactos.

De acuerdo con una revisión de reportes periodísticos, las armas de aire comprimido han sido utilizadas en distintos hechos delictivos y de violencia registrados durante los últimos días en la Región Centro de Coahuila.

¿Qué ocurrió en Monclova y Frontera?

Uno de los casos ocurrió el pasado 14 de julio, cuando Blas Carrasco resultó lesionado en una pantorrilla tras recibir un disparo con un arma de aire comprimido durante una riña registrada en el cruce de las calles 5 y 12, en la colonia Hipódromo, de Monclova.

Ese mismo día, en la colonia Lázaro Cárdenas, de Frontera, un individuo presuntamente amagó al personal de una tienda de conveniencia utilizando un arma de aire comprimido para cometer un asalto.

Detalles de los incidentes recientes

El hecho más reciente fue reportado el 17 de julio, cuando un ciclista sufrió una lesión en la cabeza tras ser impactado por un balín en la colonia Mezquital del Valle, también en Monclova.

Estos tres casos evidencian el uso cada vez más frecuente de este tipo de armas en hechos de violencia. Aunque comúnmente son comercializadas para actividades recreativas o deportivas, especialistas advierten que pueden ocasionar lesiones de gravedad e incluso provocar la muerte, dependiendo del calibre, la potencia del arma, la distancia del disparo y la zona del cuerpo impactada.

Calibres y riesgos de las armas de aire

Entre los calibres más utilizados se encuentran el 4.5 milímetros (.177), reconocido por su velocidad y precisión; el 5.5 milímetros (.22), que genera mayor energía de impacto; y el 6.35 milímetros (.25), de menor uso en pistolas, pero con un poder de impacto superior cuando es disparado por armas de alta potencia.

Los casos recientes han generado preocupación sobre la portación y el uso indebido de armas de aire comprimido, debido al riesgo que representan para la integridad y la vida de las personas.