Frustran robo en Ferromex; caen tres

FRONTERA, COAH.– Tres presuntos implicados en un intento de robo en las instalaciones de Ferromex fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de una persecución en los patios ferroviarios derivada de un reporte ciudadano.

La movilización se registró alrededor del mediodía en el sector Occidental, cuando el Sistema Estatal de Emergencias recibió el aviso sobre la presencia de tres hombres que presuntamente merodeaban entre los vagones con la intención de apoderarse de diversos objetos.

Acciones de la autoridad

En respuesta, policías municipales implementaron un operativo de búsqueda en el área. Al percatarse de la presencia de las unidades, los sospechosos intentaron escapar entre las vías y patios ferroviarios, lo que originó una persecución que se extendió durante varios minutos.

La acción policial permitió interceptarlos y asegurar a los tres hombres, quienes fueron detenidos conforme a los protocolos de actuación y trasladados a la Comandancia Municipal para el inicio de los procedimientos correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Huri N, José Ángel N y Antonio N, quienes son señalados por su presunta participación en el delito de robo en perjuicio de Ferromex. Las autoridades también investigarán si están relacionados con otros hechos delictivos.

Detalles confirmados

En la comandancia, el área jurídica integró los informes policiales, las evidencias aseguradas y la documentación generada durante la intervención para formalizar la puesta a disposición de los imputados.

Posteriormente, los tres fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, autoridad responsable de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

Vigilancia en la comunidad

Autoridades municipales informaron que mantendrán operativos de vigilancia en las zonas ferroviarias y otros puntos estratégicos con el objetivo de prevenir robos y fortalecer la seguridad en el municipio.