Activan operativo por balazos

Una serie de detonaciones de arma de fuego registradas durante la madrugada provocó la movilización de las corporaciones de seguridad en el sector oriente de Monclova, donde se implementó un operativo de búsqueda para localizar a los responsables y descartar riesgos para la población.

De acuerdo con el reporte, los primeros en responder fueron elementos de la Policía Municipal que realizaban labores de vigilancia desde un punto de observación permanente. Al escuchar las detonaciones, los oficiales notificaron de inmediato a la central de radio y solicitaron el apoyo de más unidades para iniciar un despliegue de búsqueda.

Acciones de la autoridad

Como parte del operativo, los agentes recorrieron calles y accesos de las colonias Monte Viejo, Posada del Sol, El Campanario y 21 de Marzo. En esos sectores realizaron inspecciones preventivas con el objetivo de ubicar el lugar donde presuntamente se efectuaron los disparos y localizar a las personas involucradas.

Pese a la movilización y a los recorridos efectuados durante varios minutos, las autoridades no encontraron a los presuntos responsables ni aseguraron indicios que permitieran establecer el punto exacto desde donde se realizaron las detonaciones.

Detalles confirmados

Al cierre del operativo no se reportaron personas detenidas ni aseguramientos relacionados con los hechos. Tampoco se informó sobre personas lesionadas o daños derivados de los disparos.

Las corporaciones de seguridad mantuvieron presencia preventiva en la zona y continuaron con patrullajes en el sector oriente de la ciudad, mientras se da seguimiento al reporte con el propósito de obtener información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y fortalecer la vigilancia en esa área de Monclova.