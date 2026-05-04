Agresión con cuchillo en Monclova: dos mujeres detenidas

MONCLOVA, COAH. – Una discusión que subió rápidamente de tono terminó en una riña con arma blanca y dos mujeres detenidas, lo que generó movilización de la Policía Municipal en pleno primer cuadro de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas de este lunes sobre la calle Cuauhtémoc, en la Zona Centro, donde oficiales preventivos realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron interceptados por una mujer que pedía ayuda de manera desesperada.

Al descender de la unidad, los elementos tomaron conocimiento de la situación y ubicaron a las dos involucradas, quienes momentos antes se habían enfrentado a golpes en la vía pública.

De acuerdo con el reporte, Julissa Guadalupe Hernández Pardo, de 23 años, señaló a la otra mujer de haber ingresado a su habitación y presuntamente sustraerle dinero, lo que derivó en una persecución que terminó en agresiones físicas.

Por su parte, Brenda Marisol Ayala Juárez, de 33 años, negó las acusaciones y aseguró que fue atacada primero, desatándose la riña en plena calle ante la mirada de transeúntes.

Durante la intervención, los oficiales realizaron una revisión preventiva, encontrando entre las pertenencias de Brenda un cuchillo, con el que presuntamente ocasionó lesiones a su contrincante, quien presentaba heridas en el hombro.

Ante estos hechos, ambas mujeres fueron aseguradas y trasladadas a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador.

Brenda Marisol fue señalada por la probable portación de arma prohibida y lesiones, mientras que Julissa Guadalupe enfrentará cargos relacionados con riña y agresiones, en tanto se determina su situación legal. El arma fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes como parte de la evidencia del caso.