Hombre grave tras riña familiar en Díaz Ordaz, Coahuila

Frontera, Coahuila.— La violencia volvió a irrumpir al interior de un domicilio particular, donde una discusión bajo los efectos del alcohol terminó con un hombre herido y trasladado de urgencia a un hospital.

Los hechos se registraron sobre la calle Gabriel Calzada, entre Durango y Sinaloa, en la colonia Guadalupe Borja de Díaz Ordaz. Elementos de seguridad acudieron tras el reporte de violencia familiar y, al llegar, se entrevistaron con Rosa Elvira Olguín Vallejo, de 57 años, quien relató una cadena de sucesos que derivaron en la agresión.

De acuerdo con su testimonio, horas antes había sido golpeada con una botella en la cabeza mientras se encontraba en el bar "El Club", por lo que acudió al Hospital Amparo Pape de Benavides para su valoración médica. Tras ser atendida, regresó a su domicilio.

Ya en el lugar, y tras continuar ingiriendo bebidas alcohólicas, se desató una discusión entre su pareja, Juan Antonio Villegas Rivas, de 53 años, y su hijo, Gilmer Misael Sifuentes Olguín, de 27. La confrontación escaló rápidamente a los golpes.

El joven manifestó haber agredido a su padrastro luego de que éste presuntamente amenazara a su madre con un machete, versión que fue negada por la mujer. Sin embargo, durante el altercado, el padrastro resultó con una herida en la frente, de la cual comenzó a sangrar de inmediato.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos Frontera, trasladan al lesionado a la Clínica 7 del IMSS, donde sería sometido a estudios por una posible fractura nasal.