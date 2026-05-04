¡Tragedia en el Pape! Taxista aropella y mata a mujer

MONCLOVA, COAH.– Un intento por cruzar el bulevar Harold R. Pape terminó en tragedia para una mujer de la tercera edad, quien perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo de alquiler la mañana de este lunes en la colonia Obrera Sur.

El fatal accidente se registró alrededor de las 08:30 horas, a la altura de la avenida 3, cerca del campo de Búfalos, donde Isidra Morán Castillo, de 66 años de edad y vecina de la colonia El Pueblo, intentó atravesar los carriles de alta velocidad.

El accidente ocurrió en el bulevar Harold R. Pape, un área peligrosa para peatones.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer trataba de cruzar los carriles de norte a sur cuando fue sorprendida por un Chevrolet Spark color blanco, habilitado como taxi, el cual era conducido por Alberto Valenzuela, de 72 años, vecino de la colonia Cañada Sur.

Versiones de testigos y del acompañante del taxista señalaron que la mujer salió de manera repentina al paso del vehículo, lo que hizo imposible que el conductor lograra frenar a tiempo para evitar el impacto.

El golpe fue contundente. La víctima se impactó contra el parabrisas, el cual quedó destrozado, para posteriormente salir proyectada varios metros, quedando tendida sobre el asfalto sin movimiento.

Tras el reporte al 911, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio, pero lamentablemente solo pudieron confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo fue cubierto con una manta térmica.

Testigos afirman que Isidra Morán salió repentinamente al paso del taxi.

Elementos de la Policía Municipal y del Departamento de Control de Accidentes acordonaron el área y procedieron al aseguramiento del conductor mientras se deslindan responsabilidades.

Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, fijando la escena y recabando evidencia.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a una funeraria de la localidad, donde se le practicará la necropsia de ley.

La comunidad exige un puente peatonal tras la tragedia en la colonia Obrera Sur.

El hecho generó consternación entre vecinos y testigos, quienes señalaron que ese tramo del bulevar es sumamente peligroso para peatones, insistiendo en la urgente necesidad de instalar un puente peatonal que permita cruzar de manera segura y evite que tragedias como esta se repitan.