Y la mete a vivienda Le choca camioneta a hermano

MONCLOVA, COAH.— El estruendo de un aparatoso choque dejó en vilo a los vecinos de la colonia Barrera, luego que un hombre en estado de ebriedad le chocó la camioneta a su hermano para luego terminar literalmente incrustado en el interior de su vivienda, generando pánico y cuantiosos daños.

El responsable fue identificado como Eulalio López Mancha, de 35 años, quien conducía una GMC negra sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz con dirección al poniente. Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Francisco Márquez, perdió el control de la unidad y se impactó violentamente contra la parte trasera de una Chevrolet Tahoe —también en color negro— estacionada en el área.

La sorpresa aumentó cuando las autoridades confirmaron que la Tahoe pertenecía a Julio López Mancha, hermano de Eulalio, quien presenció cómo el golpe proyectó su camioneta hacia el interior de su casa, derribando una ventana y parte de la pared, dejando la sala cubierta de polvo y escombros.

El estruendo sacó de sus viviendas a los vecinos, quienes observaron incrédulos cómo la Tahoe había quedado prácticamente dentro de la casa afectada, mientras ambas camionetas presentaban severos daños.

Aunque Julio decidió no formalizar cargos en contra de su hermano, oficiales del Departamento de Control de Accidentes confirmaron que Eulalio conducía bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido y trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

La GMC fue retirada con apoyo de una grúa, mientras el área quedó acordonada para realizar el peritaje. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas atendieron a dos mujeres con crisis nerviosa, aunque ninguna requirió traslado a un hospital.

El incidente dejó una vivienda dañada, dos unidades afectadas y una anécdota familiar que seguramente ya quedó marcada para futuras reuniones... acompañada de la clásica advertencia de no mezclar volante y alcohol.