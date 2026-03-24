¡PRENSADOS! TRAGEDIA EN LA Y GRIEGA: 2 MUERTOS

CASTAÑOS, COAH.— Una escena desgarradora se registró la mañana de este martes en la peligrosa Y Griega, donde dos empleados de la empresa CENAGAS perdieron la vida luego que el vehículo en el que viajaban volcó brutalmente al estrellarse de frente con un tráiler, por circular en contra. El saldo: dos hombres muertos y un sobreviviente gravemente lesionado.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 08:20 horas, cuando un automóvil Mitsubishi Mirage azul, procedente de la carretera federal 53, ingresó en sentido contrario sobre la intersección tratando de entrar a Castaños. En cuestión de segundos, el conductor del tractocamión —un operador de la empresa Argus 2000— se encontró con el vehículo de frente. Aunque intentó esquivar la colisión, el impacto fue inevitable.

La fuerza del choque provocó que el Mirage saliera proyectado y terminara volcado, quedando dos de sus tripulantes atrapados entre la estructura deformada del vehículo.

Elementos de Bomberos de Castaños y socorristas del GRUM se movilizaron de inmediato para atender la emergencia. En el exterior del automóvil localizaron al único sobreviviente, identificado como Salvador Guzmán Lorenzo, de 38 años, originario de la Ciudad de México y también empleado de CENAGAS. Presentaba lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

Dentro del vehículo, dos hombres quedaron sin vida. Fueron identificados como:

* Héctor Miguel Fierros González, de 42 años, vecino del Barrio Pescadores en Chimalhuacán, Estado de México.

* Gustavo Omar Vargas Alvarado, de 27 años, originario de Temascalcingo, Estado de México.

Ambos viajaban como pasajeros rumbo a Monclova, según refirió el sobreviviente.

El área fue rápidamente asegurada por la Guardia Nacional, División Caminos, quienes tomaron control del peritaje. Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron para procesar la escena y recabar evidencia.

De acuerdo con la versión del operador del tráiler, el Mirage se le metió en contra y, a pesar de realizar una maniobra para evitarlo, terminó golpeándolo en el costado izquierdo, lo que desencadenó la volcadura fatal.

El choque detuvo por completo la circulación en el kilómetro 155+829 de la carretera federal 53, generando un amplio despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades investigadoras.

Los cuerpos de los trabajadores fallecidos fueron trasladados al SEMEFO para la necropsia de ley. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias para determinar con precisión qué originó la invasión de carril que terminó en tragedia.