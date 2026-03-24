Por ignorar alto queda atrapada al causar choque

FRONTERA, COAH.— La falta de precaución de una mujer de 86 años terminó por desencadenar un aparatoso accidente que movilizó a paramédicos y elementos de la Policía Municipal, luego de quedar atrapada dentro de su automóvil tras ignorar un señalamiento gráfico de alto en un transitado cruce del municipio de Frontera.

El percance ocurrió pasado el mediodía de este martes en la intersección de las calles Durango y Juárez. De acuerdo con el reporte oficial, Natalia Álvarez, vecina de 86 años de la colonia Otilio Montaño en Monclova, circulaba por la calle Juárez a bordo de un automóvil Lincoln color arena. Sin embargo, al aproximarse al cruce con Durango, no detuvo la marcha como lo indicaba la señal de alto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La omisión provocó que se atravesara directamente al paso de una camioneta Nissan NP300 blanca, propiedad de una empresa de pollos Albens, conducida por Jesús García, de 30 años, quien no logró frenar a tiempo para evitar el impacto.

La Nissan terminó estrellándose contra el costado izquierdo del Lincoln, golpe que dejó a la mujer mayor atrapada dentro de su vehículo. Testigos que presenciaron el choque alertaron de inmediato al 911, reportando que la mujer parecía estar prensada.

Ante el llamado de emergencia, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera y oficiales de Seguridad Pública arribaron rápidamente al lugar. Tras una valoración inicial, los rescatistas confirmaron que Natalia no presentaba lesiones de gravedad, pero sí estaba imposibilitada para salir por sus propios medios. Con equipo especial, lograron extraerla de forma segura y posteriormente la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó bajo observación médica.

Acciones de la autoridad

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, determinando que la responsabilidad recaía en la conductora del Lincoln al no respetar la señal de alto. La vialidad se mantuvo parcialmente bloqueada hasta que una grúa remolcó los vehículos siniestrados hacia un corralón.