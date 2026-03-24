Por querer rebasar 'Embarra' jovencito moto en camioneta

MONCLOVA, COAH.— La mañana de este martes inició con un fuerte susto y una movilización de unidades de auxilio en pleno Centro, luego que un joven motociclista se estrelló contra una camioneta cuando intentaba rebasarla apresuradamente rumbo a su trabajo.

El lesionado fue identificado como Osman N, de 16 años, quien había salido de su hogar en la colonia Pedregal de San Ángel antes de las 07:00 horas para dirigirse a su empleo como empacador, actividad que realiza diariamente para aportar al gasto familiar.

Circulaba sobre la calle Juárez a bordo de una motocicleta Vento color negro con naranja y, según los primeros reportes, llevaba algo de prisa para llegar puntual. Fue esa misma prisa la que lo llevó a intentar rebasar una camioneta Suzuki que avanzaba delante de él al aproximarse al cruce con la calle Jesús Barrera.

Sin embargo, el adolescente no anticipó que el conductor de la Suzuki —un adulto que viajaba acompañado de su esposa rumbo a ejercitarse— giraría hacia la izquierda. La vuelta repentina llevó al joven a estrellarse de lleno contra el costado de la unidad, quedando tendido sobre el pavimento con varios golpes en el cuerpo.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) llegaron rápidamente para brindarle atención prehospitalaria, evaluando sus contusiones y asegurándose de que no presentara lesiones de mayor gravedad. Aun así, el menor decidió no ser trasladado a un hospital.

El accidente ocurrió en la calle Juárez, donde el joven intentó rebasar sin precaución.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente, señalando de manera preliminar al motociclista como probable responsable por intentar rebasar sin las debidas precauciones.

Osman N, de 16 años, decidió no ser trasladado a un hospital tras el choque.

El incidente dejó daños materiales y un llamado de atención sobre los riesgos de circular con prisa en calles céntricas donde los giros inesperados son más comunes que el tráfico mismo.

Elementos de Control de Accidentes determinaron que el motociclista fue el probable responsable.