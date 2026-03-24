Emboscan a InDriver: Los golpean y causan daños a su vehiculo

MONCLOVA, COAH.— Un servicio nocturno que parecía rutinario terminó convirtiéndose en una experiencia violenta para un conductor de plataforma, luego de ser atacado por dos sujetos que lo esperaban en plena calle, dejándolo con lesiones y daños en su vehículo. El caso ya es investigado por las autoridades.

El afectado fue identificado como Arturo Giovanni Martínez Rodríguez, de 33 años, quien relató que alrededor de las 22:00 horas acudió a atender un viaje solicitado mediante la aplicación InDriver. El punto de recogida era el cruce de las calles Venustiano Carranza y Bravo, en la colonia Telefonistas, donde —sin saberlo— estaba a punto de caer en una emboscada.

De acuerdo con su testimonio, al llegar al lugar no alcanzó a preguntar por el usuario cuando dos individuos se aproximaron y, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo repetidamente. El ataque tomó fuerza cuando uno de los agresores tomó una piedra del suelo y la arrojó contra el vidrio trasero del Chevrolet Spark rojo que utiliza para trabajar, causando daños de consideración.

Tras desquitar su furia, los atacantes escaparon del sitio con rumbo desconocido, dejando al conductor aturdido, herido y con el vehículo parcialmente destrozado. Como pudo, Arturo Giovanni se alejó de la zona y marcó al número de emergencias para pedir auxilio.

Minutos después arribaron elementos de Seguridad Pública, seguidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al trabajador de plataforma. Presentaba golpes en el rostro, contusiones en diversas partes del cuerpo y un fuerte susto, aunque los socorristas determinaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

La Policía Municipal tomó conocimiento de lo ocurrido e inició con la recopilación de datos para tratar de identificar a los responsables, incluyendo la revisión del historial del viaje solicitado. Las autoridades buscan confirmar si el ataque estuvo relacionado con el servicio o si se trató de una agresión directa disfrazada de solicitud en la plataforma.

El caso quedó bajo investigación y en las próximas horas se espera avanzar en la localización de los agresores.