Roberto Torres Ríos presenta la AIC a cadetes en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El Licenciado Roberto Torres Ríos, Inspector Regional de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Centro-Desierto, ofreció una conferencia ante los cadetes del Instituto del Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde presentó su función como supervisor de investigación y detalló los alcances y áreas de operación de la AIC en la entidad.

Durante su intervención, Torres Ríos destacó el compromiso de la AIC en el cumplimiento de la ley y la preservación del Estado de Derecho en Coahuila, señalando que la corporación es clave en la investigación de delitos complejos y en la operación de procedimientos que contribuyan a la justicia en la región. "La AIC es una corporación capacitada y profesional, siempre dispuesta a mantener el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos", comentó Torres Ríos, quien enfatizó la importancia de la coordinación y colaboración entre las diferentes instituciones de seguridad y justicia para enfrentar los retos en materia de criminalidad que enfrenta la entidad.

La presentación de Torres Ríos ante los futuros elementos de la Fiscalía permitió a los cadetes conocer de primera mano el funcionamiento de la AIC y el papel fundamental que desempeña en la investigación y resolución de casos en el Centro-Desierto, área que abarca varios municipios de la región. El Inspector Regional también subrayó que la AIC está comprometida en continuar su proceso de profesionalización y modernización, con el fin de seguir brindando un servicio eficiente y acorde a las necesidades de la comunidad, siempre con el objetivo de fortalecer la seguridad y la justicia en Coahuila.