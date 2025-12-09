Hombre de la tercera edad hallado inconsciente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde de este martes, un adulto mayor fue hallado inconsciente y con múltiples golpes dentro de su domicilio en la colonia Asturias, lo que generó una fuerte movilización de las autoridades.

El hombre, identificado como José Luis Hernández Ramírez, fue encontrado en estado grave y trasladado de urgencia al hospital de la Cruz Roja para recibir atención médica.

El hallazgo se produjo alrededor de las 13:30 horas, cuando vecinos de la calle Federico de Luna, número 2322, notaron la situación alarmante al ver al hombre tirado en el piso de su casa, con sangre en el rostro y empapado en orines.

Inmediatamente, solicitaron la presencia de la Policía Municipal y una ambulancia para que brindaran atención al afectado.

A pesar de la rapidez con la que llegaron los elementos municipales, los socorristas no se presentaron a tiempo, por lo que los vecinos y familiares decidieron trasladar al hombre por sus propios medios en un vehículo particular.

La Policía Municipal escoltó al convoy hasta el hospital de la Cruz Roja, donde el hombre fue ingresado en silla de ruedas, ya que no podía sostenerse por sí mismo debido a la gravedad de su estado.

La condición de José Luis Hernández es delicada, y se presume que podría haber sufrido una caída accidental, golpeándose el rostro contra el suelo. Sin embargo, las autoridades no descartan otras causas, por lo que el caso ya está siendo investigado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si hubo algún tipo de agresión o si las lesiones fueron consecuencia de un accidente doméstico.