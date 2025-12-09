Mujer lesionada en Monclova tras choque entre camioneta y auto en bulevar Pape

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial registrado la mañana de este martes dejó a una mujer lesionada luego de que el conductor de una camioneta, al intentar ganarle a la luz roja del semáforo, se atravesó a su paso, causando un choque inevitable sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la calle Zaragoza.

El incidente, ocurrido alrededor de las 09:00 horas, movilizó a las autoridades municipales y a los cuerpos de rescate debido a la magnitud del mismo.

El accidente involucró a una Chevrolet Silverado roja, modelo 1989, conducida por Joseph Valero Malagón, quien circulaba por el bulevar Pape al norte. Según los informes preliminares, Valero Malagón decidió atravesar el cruce pese a que el semáforo ya marcaba rojo, lo que ocasionó que fuera impactado de manera directa por un Chevrolet Cavalier gris, modelo 2022, manejado por Karen del Refugio Macías Zamora, de 41 años, quien se dirigía por la calle Zaragoza al poniente.

El impacto fue inevitable, lo que provocó que el Cavalier girara sobre el bulevar Pape y quedara varado en medio de la vialidad. Afortunadamente, la conductora del auto resultó con lesiones menores, aunque quedó bastante conmocionada por el golpe. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atenderla y la valoraron en el sitio, confirmando que no requería traslado a un hospital, pero sí quedó bajo observación debido al golpe.

Mientras tanto, el conductor de la camioneta resultó ileso, aunque ambos vehículos sufrieron daños considerables en la parte frontal. Elementos del Departamento de Control de Accidentes se hicieron presentes para tomar conocimiento de los hechos, levantar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades. Ambos vehículos fueron retirados de la vía pública, lo que permitió que la circulación fuera reabierta poco después.