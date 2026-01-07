Accidente en Monclova: camioneta Chevrolet Blazer choca contra Ford Super Duty

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte choque por alcance se registró la tarde de ayer sobre la avenida Puerta 4, al sur de la ciudad, luego que un conductor no logró frenar a tiempo y se impactara contra la parte posterior de una camioneta, provocando cuantiosos daños materiales y la movilización de autoridades municipales.

El percance ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Blazer, color blanco, circulaba por dicha arteria y terminó estrellándose contra una Ford Super Duty que transitaba delante de ella. De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la Blazer no advirtió a tiempo los señalamientos de alto colocados en ese punto, lo que derivó en el impacto.

Tras el choque, elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron de inmediato para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y agilizar la circulación.

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente daños materiales, principalmente en la camioneta que se impactó por alcance.

Ambos conductores fueron trasladados al Departamento de Seguridad Pública, donde queda.