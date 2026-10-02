Accidente provoca congestión vehicular en Monclova: dos camionetas involucradas

MONCLOVA, Coah. - Un choque por alcance entre dos camionetas provocó una fuerte congestión vehicular la tarde de ayer sobre el bulevar Pape, a la altura de la avenida Las Granjas, donde no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando una camioneta Toyota, color gris, circulaba de norte a sur por el bulevar Pape y, al encontrarse a la altura de la avenida Las Granjas, fue impactada en la parte posterior por una camioneta Ford tipo Courier, color blanco.

El golpe ocasionó daños materiales en ambas unidades y generó afectaciones a la circulación, debido a que los vehículos permanecieron en el sitio mientras se atendía el percance.

La presencia de las unidades involucradas provocó que el tránsito se volviera lento en uno de los principales corredores viales de la ciudad, generando largas filas de automovilistas que circulaban por el sector.

Oficiales de Control de Accidentes tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, conforme a las diligencias efectuadas en el lugar.

Pese a lo aparatoso del percance y las complicaciones generadas al tránsito, no fue necesario trasladar a ninguna persona a un hospital, ya que no se reportaron lesionados.

El saldo final fue de únicamente daños materiales en las dos camionetas involucradas.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, las autoridades procedieron conforme al protocolo para la atención del accidente y el restablecimiento de la circulación en la zona.