Accidente en Monclova: conductor provoca lesiones a mujer

MONCLOVA, Coah.– Por ignorar un señalamiento de alto, el conductor de un KIA Soul provocó un fuerte accidente en la colonia El Pueblo, donde la conductora de un Ford Focus resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital.

El percance ocurrió alrededor de las 10:20 horas de este viernes, en el cruce de las calles Mariano Matamoros y La Paz.

Humberto Gaytán circulaba por la calle La Paz a bordo de un KIA Soul y, al llegar al cruce con Mariano Matamoros, continuó su marcha sin respetar el señalamiento de alto.

Al avanzar, el KIA se atravesó en la trayectoria de un Ford Focus color arena, conducido por Luz Mancillas, provocando el fuerte impacto.

Tras la colisión, la conductora del Focus presentó molestias físicas y recibió atención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del Seguro Social para su valoración.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, abanderar el área y realizar el peritaje correspondiente.

Debido a los daños que sufrió, el Ford Focus fue retirado mediante una grúa y trasladado a un corralón.

Por su parte, Humberto Gaytán fue trasladado a la Comandancia Municipal junto con su vehículo, donde quedó a disposición de las autoridades para responder por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.