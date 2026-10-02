Volkswagen Vento se estrella contra camioneta en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Por no frenar a tiempo, el conductor de un Volkswagen Vento terminó estrellándose contra la parte posterior de una camioneta, con el frente de su automóvil severamente dañado, sobre el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, a la altura de la avenida 1, frente a la colonia Obrera Norte, en los carriles de circulación de sur a norte.

Santiago Meza conducía un Volkswagen Vento rojo cuando, al aproximarse a una Pontiac Torrent gris, no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de la camioneta, que era conducida por Araceli Aguilar.

El fuerte golpe provocó que el automóvil compacto resultara con las mayores afectaciones, principalmente en la parte frontal.

Ambas unidades quedaron detenidas sobre el carril de alta velocidad del bulevar Pape, por lo que la circulación se vio afectada mientras se atendía el accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para abanderar el lugar y evitar otro percance, además de realizar el peritaje correspondiente para establecer la responsabilidad.

Una vez concluidas las diligencias, se solicitó una grúa para retirar el Volkswagen Vento y trasladarlo a un corralón.

Por su parte, los involucrados fueron llevados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para determinar la forma en que serían cubiertos los daños ocasionados.