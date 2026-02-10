Choca, huye y lo exhiben en 'Feis'

MONCLOVA, COAH.— Un conductor que circulaba en sentido contrario provocó un choque múltiple en calles de la Zona Centro y posteriormente se dio a la fuga, pero fue seguido por un ciudadano que logró obtener la fotografía de la unidad y sus placas, información que después fue difundida en redes sociales, generando indignación entre usuarios.

El percance se registró la tarde de este martes en el cruce de las calles Guatemala y De la Fuente. De acuerdo con el reporte vial, la unidad señalada como presunta responsable es una camioneta GMC Terrain color blanco, que salió en contra del sentido de circulación por la calle Guatemala, a la altura del área de urgencias de la Clínica 7 del Seguro Social.

Al intentar incorporarse a la calle De la Fuente, la camioneta impactó un automóvil Chevrolet Spark negro, conducido por Sandra Rodríguez. Tras el golpe, el vehículo compacto fue proyectado contra un Nissan Versa blanco destinado al servicio de alquiler, manejado por Rogelio Maldonado, quien se encontraba detenido esperando avanzar.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

El impacto dejó daños materiales de consideración en las dos unidades afectadas y generó momentáneo caos vial en el sector. Testigos señalaron que el conductor de la GMC aceleró y abandonó el lugar para evadir su responsabilidad.

Minutos después, un usuario de Facebook publicó que siguió la camioneta y logró captar la imagen de las placas —FDV-462-D—, regresando posteriormente al sitio para entregar los datos a la conductora afectada. La publicación se viralizó y provocó múltiples reacciones de molestia entre internautas por la conducta del automovilista.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente. A la parte afectada se le orientó para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público y aportar como evidencia las fotografías y datos de la unidad señalada.