Embiste puesto de comida en el Juaréz

El accidente en el bulevar Benito Juárez

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir la mañana de este martes sobre el bulevar Benito Juárez, cuando un automóvil fuera de control terminó impactándose contra un puesto de comida, dejando a tres mujeres lesionadas, escenas de angustia y un fuerte despliegue de cuerpos de auxilio.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas en el cruce con la calle Cananea. De acuerdo con los primeros informes, Erika Segura, conductora de un Chevrolet Cobalt color amarillo, intentó esquivar a otro vehículo que presuntamente se le atravesó de manera repentina. La maniobra provocó que perdiera el control, derrapara varios metros y se proyectara directamente contra el negocio de comida instalado a la orilla del bulevar.

El golpe fue tan fuerte que un toldo salió volando y la estructura del puesto quedó destrozada, mientras utensilios y mercancía quedaron esparcidos. Comerciantes y clientes corrieron para ponerse a salvo al ver el auto avanzar sin control.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Atención a las lesionadas

En el lugar resultaron lesionadas Berenice y Margarita Rangel Castillo, vecina de la colonia Hipódromo, además de otra mujer que se encontraba también dentro del puesto. Berenice fue quien resultó con serias lesiones. Testigos relataron momentos de confusión y gritos mientras pedían ayuda a los números de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron en minutos, a bordo de dos ambulancias, y brindaron atención prehospitalaria a las afectadas. Tanto las empleadas del puesto como la conductora fueron trasladadas a distintos hospitales para su valoración.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal cerraron parcialmente la circulación y abanderaron la zona para evitar otro percance, mientras oficiales de Control de Accidentes realizaron el peritaje y el croquis para determinar responsabilidades.

El automóvil fue retirado con grúa. Aunque en los primeros minutos circularon versiones alarmistas, autoridades confirmaron que no hubo fallecimientos.