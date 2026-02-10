Incendio en la 'Inde' deja con quemaduras a madre e hijo

MONCLOVA, COAH.— Un incendio registrado durante la madrugada de este martes en una vivienda de la colonia Independencia dejó como saldo a una mujer y su hijo con quemaduras e intoxicación por humo, además de generar una amplia movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

El siniestro fue reportado cerca de las 00:45 horas en el domicilio marcado con el número 9 de la calle Ramón Cortés. Tras el llamado al Sistema Estatal de Emergencias, se desplegaron elementos de la Policía Municipal, paramédicos del GRUM y de Cruz Roja, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos.

En el lugar, María del Socorro de Hoyos Villarreal, de 64 años, presentó quemaduras en los brazos al intentar controlar el fuego que se generó en la sala por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas. Socorristas del GRUM le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del IMSS.

Su hijo también resultó afectado con quemaduras e inhalación de humo, por lo que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y llevado a un hospital para su valoración médica.

Acciones de la autoridad

Bomberos trabajaron en el interior del inmueble para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas contiguas, logrando controlar la situación tras varios minutos de maniobras. Policías municipales resguardaron el área para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos a vecinos curiosos que comenzaron a concentrarse en el sitio.

Causas del incendio

Las causas del incendio serían determinadas mediante la revisión realizada por los vulcanos.