Conductor ebrio provoca carambola en Monclova y se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.— Un conductor presuntamente en estado de ebriedad provocó una carambola frente a un mercado del sector sur de la ciudad y huyó del lugar tras discutir con comerciantes afectados, dejando únicamente daños materiales y un fuerte enojo entre quienes iniciaban su jornada de trabajo.

El accidente se registró durante la madrugada de ayer en el cruce de la avenida Obrero Unido y la avenida José María Pino Suárez, frente al área conocida como Pulga de Praderas, donde varios vendedores comenzaban a instalar sus puestos.

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, el responsable conducía una camioneta Chevrolet Tahoe en color negro. Al pasar por el cruce perdió el control de la unidad y se impactó contra una camioneta Ford Explorer guinda, propiedad de un comerciante identificado como Juan.

Tras el primer choque, la Explorer fue desplazada y terminó golpeando una Ford Lobo estacionada, también perteneciente a vendedores del sector, formándose así el choque múltiple que interrumpió momentáneamente la actividad comercial. Tres vehículos dañados y cero intención de hacerse cargo: combo completo.

Testigos indicaron que el conductor descendió en actitud agresiva, lanzó insultos a los afectados y, antes de que llegaran las autoridades, se retiró del sitio para evitar su detención.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron minutos después para tomar conocimiento, realizar el peritaje y documentar los daños. Los propietarios de las unidades fueron orientados para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se dé seguimiento legal y se busque al responsable.

No se reportaron personas lesionadas.