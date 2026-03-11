Choque en colonia Guadalupe deja a motociclista gravemente herido

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como una jornada laboral común terminó en tragedia para un joven albañil que la tarde de ayer resultó severamente lesionado tras protagonizar un aparatoso accidente vial cuando circulaba en su motocicleta por calles de la colonia Guadalupe.

El percance se registró en el cruce de la avenida Monterrey y la calle Bogotá, donde de acuerdo con los primeros reportes un automovilista presuntamente ignoró el señalamiento de alto, provocando el fuerte impacto que dejó al motociclista tendido sobre el pavimento.

El lesionado fue identificado como Jesús Carrillo Reyna de 43 años, quien se desplazaba a bordo de su motocicleta sobre la avenida Monterrey en dirección de poniente a oriente. Sin embargo, al llegar a la intersección con la calle Bogotá, un automóvil Volkswagen en color rojo ingresó al cruce sin detener su marcha, cerrándole por completo el paso.

Ante la repentina maniobra, el trabajador de la construcción no logró frenar ni esquivar la unidad, impactándose violentamente contra la parte frontal izquierda del vehículo.

Tras el brutal choque, la motocicleta quedó prácticamente incrustada en la parte baja del automóvil, mientras que el conductor salió proyectado varios metros, sufriendo diversas lesiones que obligaron a su inmediata atención.

Vecinos del sector, alarmados por el fuerte estruendo del impacto, salieron de sus domicilios y de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado en el lugar del accidente.

Debido a la gravedad de las lesiones, Jesús Carrillo fue estabilizado y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Al lugar también acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del choque y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados en este aparatoso accidente ocurrido en uno de los cruces más transitados del sector.