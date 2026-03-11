Perlita N se atrinchera con cuchillo en su hogar en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Momentos de terror se vivieron la noche de ayer en la colonia Carlos Salinas de Gortari, luego que una mujer armada con un cuchillo se atrincherara dentro de su domicilio y amenazara a sus propios familiares tras sufrir un ataque de bipolaridad, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron en la vivienda marcada con el número 1203 de la calle Caridad, donde Perlita N, de 55 años de edad, quien se encuentra jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social tras haber laborado como química, atravesaba un fuerte episodio relacionado con un trastorno bipolar que padece desde hace tiempo.

De acuerdo con los testimonios de sus propios familiares, la mujer tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a mostrarse agresiva y desconfiada, advirtiendo que nadie intentara ingresar al domicilio, pues aseguraba que podría atacar a cualquiera que cruzara la puerta.

Ante el temor de que la situación se saliera de control, los parientes decidieron solicitar apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias, ya que la mujer se encontraba completamente alterada y no reconocía plenamente a quienes intentaban ayudarla.

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar y comenzaron a dialogar con la mujer desde el exterior del domicilio, intentando persuadirla para que se calmara y dejara el arma blanca.

Mientras tanto, vecinos del sector observaban con preocupación la escena que se desarrollaba frente a la vivienda, temiendo que el episodio terminara en una tragedia.

Debido a que Perlita continuaba en estado de crisis, también fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron minutos después para brindarle atención y valorar su estado de salud.

Tras varios minutos de tensión, diálogo y contención por parte de los oficiales y socorristas, la situación comenzó a estabilizarse, aunque la mujer permanecía confundida y sin reconocer completamente a sus propios hijos.

Los paramédicos recomendaron a la familia mantener vigilancia médica constante y asegurarse de que la mujer continúe con su tratamiento especializado, ya que suspender los medicamentos o descuidar la atención médica puede provocar episodios severos como el ocurrido.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque el susto quedó entre familiares y vecinos que presenciaron la angustiante escena registrada durante la noche en ese sector de la ciudad.